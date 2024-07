Violenza sessuale sulla figlia minore | papà ‘orco’ in manette

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 luglio 2024) Un 55enne è stato arrestato con l’accusa dipropria. Sono stati I Carabinieri della stazione di Latina insieme ai colleghi del Radiomobile, all’esito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, ad arrestare l’uomo. Le indagini hanno incastrato il 55enne – foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.comIl padre avrebbe costretto la figlioletta a subire gli abusi Le investigazioni dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire, in modo chiaro e puntuale, quanto accadesse tra le mura domestiche, ossia di come, in diverse occasioni, il padre l’avrebbe costretta a fare e subire atti sessuali, circostanza per cui, in considerazione di tutti gli elementi raccolti, all’esito dell’attività di indagine, l’Autorità Giudiziaria ha emesso nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere.