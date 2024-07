Una notte tutta gialla La città ricca di eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Sarà il giallo a dominare questa sera il centro cittadino di Quarrata, per la consueta lungadi festa estiva, organizzata dall’amministrazione comunale con Bof Aps. Tanti i punti di incontro e di divertimento sparsi per la, con musica dal vivo, animazione, artisti di strada, Dj set, street food, esposizioni, stand e negozi aperti fino a mezza. Il colore giallo inonderà lacon l’illuminazione, le insegne e l’abbigliamento di chi vorrà condividere l’atmosfera di festa. In piazza Risorgimento si ballerà con la musica dance del gruppo Suzy Q. In piazza Fabbri saranno allestite dieci postazioni con giochi da tavolo, curati dall’Associazione ludica Pistoiese. In Piazza della Vittoria musica dal vivo con varie band e area food promossa dai pubblici esercizi della zona.