Ticketmaster viene preso di mira quando c’è un tour di Taylor Swift

(Di sabato 13 luglio 2024) Una strana coincidenza accompagna imondiali di: ogni volta che vengono messi in vendita i biglietti dei suoi concerti,presa didai pirati informatici. È accaduto anche nelle scorse settimane,un servizio cloud di terze parti utilizzato dalla piattaforma è stato attaccato dal gruppo “Shiny Hunters”, già autore di offensive simili contro il banco Santander, Microsoft e la società telefonica americana AT&T. Un attaccoto che ha portato al furto di centinaia di migliaia di biglietti di eventi in programma nei prossimi giorni (compresi quelli della cantante statunitense) e, soprattutto, al furto dei dati sensibili (compresi quelli relativi ai pagamenti) di circa 560 milioni di utenti. Attacco a, cosa è successo a dati e biglietti L’offensiva non ha colpito i server dis, ma un servizio cloud esterno che insiste sulle operazioni di acquisto di biglietti in Canada, Stati Uniti e Messico.