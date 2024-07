Ti amo in tutte le lingue del mondo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 13 luglio 2024) Ti amo inledel: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, sabato 13 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ti amo inledelitaliano del 2005, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insiemele informazioni nel dettaglio. Trama Gilberto Rovai, insegnante di educazione fisica in una scuola di Pistoia, decide di preparare una festa a sorpresa con i suoi amici più cari per festeggiare il compleanno della moglie. Quando la donna è sull’ingresso di casa risponde ad una telefonata e tutti scoprono dalla sua conversazione che ha un amante. Gilberto divorzia dopo tre anni di matrimonio, andando a vivere col fratello balbuziente Cateno, bidello della sua scuola e appassionato di nuoto.