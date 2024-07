Rubano furgone | per fare un video si ribaltano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024)una Cingoli poi hanno un incidente a San Paolo di Jesi. In quattro, due ragazzi e due ragazze, queste ultime minorenni, pensavano di farla franca ma a bordo del mezzo i carabinieri hanno trovato un cellulare con cui una delle giovani aveva ripreso se stessa e gli altri mentre si trovavano nelpochi minuti prima che finissero fuori strada. Probabilmente unche voleva postare in qualche social. Le immagini sono state utile ai militari per risalire al conducente e all’altro passeggero e a denunciare tutti per furto aggravato. La bravata è andata avanti per vie legali finendo in tribunale. I due ragazzi, entrambi tunisini, erano maggiorenni. Il conducente, 24 anni, residente a Chiaravalle, ha deciso di procedere con l’abbreviato.