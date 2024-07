Ricatti a luci rosse il prof Colajanni | Relazioni intime sempre più virtuali Rischi nella vita reale sottovalutati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) "I giovani ma non solo vivonodi più in un mondo digitale, tanto da ritenere ormai il sexting, ovvero l’invio di messaggi, testi, video e immagini sessualmente espliciti, una pratica normale. Un fenomeno esploso soprattutto dopo la pandemia, quando tantesono iniziate o finite in rete. Questo fenomeno ha ovviamente aumentato i". Ha sicuramente portato tutti noi a riflettere il caso del 50enne residente nel nostro appennino, che è arrivato a togliersi ladopo aver subitosessuali da due indagati conosciuti in rete. Persone che minacciavano di rendere pubbliche le immagini che lo ritraevano in momenti di autoerotismo se la vittima non avesse continuato a consegnare loro denaro. Ad analizzare il fenomeno, mettendo in guardia daipiù tangibili della rete è Micheleessore ordinario di Ingegneria Informatica di Unibo.