Pnrr e spesa per la ripresa Nel Piceno meno fondi di altri S’investe nella transizione ecologica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Il famigerato Piano nazionale die resilienza è ormai sulla bocca di tutti i politici, da Montecitorio ai consigli comunali. Ma per comprendere di cosa si tratti, praticamente, è necessaria una mappa dei progetti finanziati, deieffettivamente in arrivo, di quanto, perciò, siamo davanti ad una vera ‘’. Con ordine: la provincia di Ascoli ha avuto la possibilità di finanziare 929 progetti in totale, che vanno dalla digitalizzazione al turismo, dall’inclusione sociale alla salute passando per infrastrutture, scuola e università.di tutte le altre province in regione: si posiziona dopo Fermo, che promuove 946 progetti, ma anche dopo Macerata, con 1528, Pesaro e Urbino, con 1452 progetti, e Ancona, con 1594.progetti, e dunquefinanziamenti in arrivo.