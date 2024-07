Paolini-Krejcikova oggi a Wimbledon apre il weekend più sportivo dell' anno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 13 luglio 2024) Ci vogliono tanto talento, una forza incredibile, testa, spirito ed energia per arrivare a giocare due finali di Slam a poco più di un mese di distanza. Jasmineha tutto questo e anche di più. Dopo averci emozionati nella doppia finale, di singolo e doppio, al Roland Garros,alle 15 (ora italiana) scende in campo contro la ceca Barborasul Center Court’All England Club di Londra per la sua prima finale di, la prima in assoluto per una tennista italiana, cheundi super sport. Da, domani pomeriggio si gioca anche la finale maschile, al calcio, con Spagna-Inghilterra, sempre domani alle 21, finale di Euro 2024. Ma adesso è il momento di Jasmine e noi siamo tutti davanti alla tv con lei.