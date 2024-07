Nessun cantiere della Diocesi rotto il silenzio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) "L’unico intervento in corso a Macerata con i fondi del sisma è quello, piuttosto modesto e marginale, relativo alla chiesa di Santa Maria del Monte, peraltro fuori del perimetro cittadino. Per il resto, si parla di progetti consegnati o da consegnare che necessitano comunque di approfondimenti, e che ovviamente devono essere ancora approvati dalla struttura commissariale". L’ex consigliere comunale del Pd Daniele Staffolani torna sulle chiese maceratesi, dopo il punto del commissario Guido Castelli. Evidenzia che per la chiesa di San Filippo Neri la struttura commissariale parla addirittura di progetto sospeso. "Quindi, di là di ogni discorso e precisazione, trova sostanziale conferma quello che avevo segnalato: ossia che, ad oggi, nella città di Macerata, a distanza ormai di otto anni dal sisma e da oltre un anno e mezzo dall’erogazione dei relativi finanziamenti,di competenzaè partito e gli oltre 13 milioni di finanziamento sono ancora pressoché interamente inutilizzati.