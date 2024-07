Musicultura 2024 il meglio dell’edizione in uno speciale su Rai2

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildiandra? in onda su Rai 2 in seconda serata con la conduzione di Paola Turci e Carolina Di Domenico Ildiandra? in onda su Rai 2 in seconda serata il prossimo 15 luglio; lo stesso giorno Rai Italia diffondera? il programma in ambito internazionale. La XXXV edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore italiana, con media partner Rai, si svolge nelle Marche, nel suggestivo scenario dello Sferisterio di Macerata e vede quest’anno alla conduzione l’inedita coppia formata da Carolina Di Domenico e Paola Turci. Tra gli ospiti Enzo Avitabile, Serena Brancale, Diodato, Filippo Graziani, Nada, Marcin, Carlotta Proietti. Con loro i vincitori del prestigioso concorso di, che nel corso degli anni ha lanciato artisti come Gianmaria Testa, Simone Cristicchi, Pacifico, Fabio Ilacqua, Mannarino, Margherita Vicario, La Rappresentante di Lista, Santi Francesi e tanti altri.