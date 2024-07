Matrimonio da sogno in India | nozze da milioni di dollari per il figlio dell’uomo più ricco dell’Asia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 luglio 2024 – Dopo mesi di grandi festeggiamenti pre-matrimoniali, sono ufficialmente iniziate a Mumbai le vere e propriedi Anant Ambani –piùe 11° piùdel mondo – e Radhika Merchant, ereditiera dell’industria farmaceutica. La famiglia Ambani non ha badato a spese per celebrare ildelminore: si stima che il costo per gli eventi organizzati negli ultimi cinque mesi si aggiri intorno ai 600di. Cifra da capogiro per chiunque, ma non per il padre dello sposo, il miliardario Mukesh Ambani: la somma rappresenta solo lo 0,5% del suo patrimonio. epa11475254 Reliance Industries chairman Mukesh Ambani (2-L), his wife Nita Ambani (2-R), their daughter Isha Ambani (R), and their son and groom Anant Ambani (L) pose for photographs prior to Anant's wedding in Mumbai,, 12 July 2024.