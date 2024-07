L’Ue contro il social X | Inganna gli utenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Un trucco e un inganno che raggira glie aiuta la disinformazione a correre libera online. Bruxelles accusa ilpiù usato dagli stessi vertici Ue e se la prende con la spunta blu a pagamento spacciata per il simbolo di acità e affidabilità che invece non è. A causa dell’icona – ma anche del mancato rispetto degli obblighi di trasparenza sugli annunci pubblicitari e di garantire l’accesso ai dati da parte dei ricercatori previsti dal Digital services act – la piattaforma di Elon Musk rischia di incappare in pesanti sanzioni fino al 6% del suo fatturato globale annuo. Lo sfrontale ha origine nell’indagine - la prima nel quadro del Dsa avviata sul volgere dello scorso anno - che a portato a Bruxelles a formulare la sua opinione preliminare secondo cui X si è trasformato in un paradiso per fake news e contenuti proibiti.