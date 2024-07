Lazio doppia seduta allo Zandegiacomo | domenica sfida all’Auronzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) La nuovadi Marco Baroni continua la sua preparazione in vista della ripresa del campionato. I biancocelesti si sono infatti ritrovatiStadioper l’ormai consuetadi allenamento: nella mattina la squadra si è concentrata prevalentemente sul lavoro atletico mentre, nel pomeriggio, Baroni ha optato per un allenamento basato sulla fase di possesso. Presente la squadra al completo, ad eccezione dei nazionali e di Mario Gila, i cui tempi di recupero restano ancora incerti. Nella giornata di domani,14 luglio, i biancocelesti non scenderanno in campo per l’allenamento perché disputeranno la prima amichevole della stagione, alle ore 18:00 contro l’Auronzo. Una buona occasione per iniziare a vedere come sta lavorando il tecnico, ma anche per osservare più da vicino i nuovi acquisti.