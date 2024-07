Gli imputati del golpe filo russo in Montenegro sono stati assolti e sono al governo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 13 luglio 2024) Ieri la divisione speciale dell’Alta Corte di Podgorica incaricata di giudicare il tentatodel 2016 inha stabilito il proscioglimento dei tredici. Un processo per terrorismo si era già celebrato nel 2019 e aveva portato alla condanna dei cospiratori per un totale di settant’anni di carcere. Nel febbraio 2021, tuttavia, la sentenza era stata annullata dalla corte d’appello e il processo andava ripetuto. Nel nuovo giudizio la decisione è stata presa da un collegio di tre giudici, che hanno scelto di assolvere tutti i sospettati per insufficienza probatoria. Tra glic’erano alcuni politici montenegrini, come Andrija Mandi? e Milan Kneževi?, in precedenza condannati a cinque anni ciascuno, ma anche otto cittadini serbi e due ufficiali dell’intelligence militare russa, processati in absentia perché Mosca si è rifiutata di estradarli a Podgorica.