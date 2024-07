Ferrovie dello Stato Donnarumma | Siamo di fronte a sfide importanti per i servizi ai passeggeri

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 13 luglio 2024) “Sono molto soddisfatto e onorato per il mio nuovo incarico alle Fs”. Così Stefano, neo amministratore delegato e direttore generale di, in occasione del suo intervento all’evento nella sede della Luiss ‘Le culture della sicurezza e dell’intelligence economica nell’infosfera’. Fs, ha spiegato il manager gia’ ad di Terna, “sono sempre statenella mia vita” e “sono molto appassionato” a questo settore che ha una “missione classica di connubio tra pubblico e privato” Le Fs “mettono assieme le esperienze di una vita” e sono capaci “di dare spunto in un momento importante per il Paese L’azienda e’ molto concentrata sullo sviluppo degli investimenti e gli investimenti del Pnrr sono molto concentrati su Fs, seppure il tempo e’ un po’ tiranno perche’ i tempi sono molto stretti”.