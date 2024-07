Fedez Luca Argentero ed Elisabetta Gregoraci | l’estate dei vip

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 13 luglio 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, la Rassegna di questo weekend esploradei vip.edsono solo i pochi dello spettacolo ad averci dato qualche spoiler delle loro vacanze. Muniamoci dunque di pinne ed occhiali (i fucili sono bannati, non colpiamo nessuno) e scendiamo negli abissi abitati dai vip, esplorando la loro estate. La calda stagione è arrivata e per alcuni, anche la vacanza tanto desiderata. Si prediligono sempre più le coste del Belpaese e soprattutto Forte dei Marmi dai volti che occupano il piccolo schermo e diffondo video sui profili social Instagram e TikTok. Ma perché non una piccolissima sosta a Formentera, che rendedei vip più incline al loro tenore di vita? Dopotutto, è la stagione più attesa.