Dove abbiamo già visto Isabelle Fuhrman prima di Horizon?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 13 luglio 2024) Con: An American Saga,è riapparsa sul red carpet già durante il Festival di Cannes 2024: ripercorriamo i look più glam e i precedenti ruoli da bambina prodigio. La carriera diè iniziata molto tempodi: An American Saga, un film diretto da Kevin Costner e presentato in anteal Festival di Cannes 2024. Classe ’97,è una bambina prodigio in quel di Hollywood poiché ha iniziato a recitare da giovanissima, macinando una fama a livello mondiale sin da bambina. Qualcuno, infatti, la ricorderà alle prese con Orphan, film horror che l’ha scelta come protagonista nel ruolo di Esther e che ha poi ripreso anche nel prequel Orphan: Kirst Kill arrivato in sala nel 2022.