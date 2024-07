Chi è Erno Rubik l’architetto ungherese che ha inventato il celebre cubo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 13 luglio 2024) Anon diremo che apparteniamo a quel gruppo di esseri umani che per risolvere il suostacca gli adesivi e li incolla tutti con cura. Ci limiteremo a festeggiare il suo compleanno, ringraziandolo per le ore di divertimento passate in compagnia della sua creazione.nasce a Budapest il 13 luglio del 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale, da un ingegnere aeronautico e una poetessa. Lo conosciamo tutte e tutti per aver ideato, 50 anni fa, il leggendario rompicapo croce e delizia di svariate generazioni umane, finito anche in The Big Bang Theory (tra le mani di Sheldon, ovviamente). Prima di arrivare però all’intuizione che gli ha cambiato la vita (provocando diversi crolli nervosi a causa delle 43 mila quadriliardi di combinazioni possibili),si laurea nel 1967 in architettura presso l’Università di Budapest.