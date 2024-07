Caldo il peggio deve ancora venire Caronte l’africano sarà l’anticiclone dei record

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 luglio 2024)anomalo ed estremo ma il. E’ in arrivoafricanoil piùdi sempre, avvertono gli esperti. Quanto dura, fino a quando attanaglierà la Penisola? Purtroppo le previsioni indicano che ce lo ritroveremo a oltranza. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che è in arrivoafricanocon temperature eccezionali non solamente al suolo, dovute anche all’urbanizzazione e alle attività umane, ma anche in quota (1500 metri) dove sono previsti per il prossimo 19 luglio ben 24°C al Nord e 27°C in Sardegna. Valori eccezionali diestremo. Si pensi che con il primodella storia (luglio 2012) si arrivò a 20°C in quota: è facile calcolare un aumento locale delle temperature di almeno 4°C in poco più di un decennio.