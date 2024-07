Baseball | Italia niente gioie al debutto in Haarlem Week Dominio olandese alla prima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) I Paesi Bassi dominano l’nellapartita della2024. Per gli azzurri, qui guidati da Gianguido Poma, un 4-0 subito dai padroni di casa che sa di tante cose. Da una parte c’è il sollievo per aver comunque tenuto in maniera abbastanza buona in difesa, dall’altra che l’attacco non riesca a segnare alcun punto fa suonare un campanello d’rme. Ovviamente pieno credito va ai lanciatori olandesi, e soprattutto a Lars Huijer, autore di 10 strikeout nei sette inning giocati. Di questi, è il primo che lancia subito la squadra casalinga, e l’aria si vede subito dal colpito di Bocchi su van der Meer. Bernadina con un doppio e Profar con un singolo fanno il resto: 1-0, che diventa 2-0 quando, nonostante Helder e Profar cadano in un doppio gioco, Bernadina riesce a finire il giro del diamante.