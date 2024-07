Atripalda in apprensione per un 29enne ritrovati i documenti a Montevergine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa comunità diè inper Roberto Marotta. Ilsi è allontanato, intorno alle 6 di questa mattina a bordo di una C3, di colore nero, targato CN629LX. “Roberto è alto 185 cm, robusto, camicia a righe bianca e celeste, pantalone color beige – si legge dall’appello lanciato sui social – Se qualcuno vedesse la macchina o lui avvertisse le autorità per cortesia. Si stanno effettuando ricerche nelle zone di montagna. Rinvenuti questa mattina i suoi”. I Carabinieri dihanno lanciato un appello a chiunque abbia informazioni utili. Le autorità stanno valutando diverse piste. Il ritrovamento dei, luogo conosciuto per il suo santuario e i sentieri di montagna, potrebbe indicare che Roberto si sia diretto verso quella zona per una passeggiata o per cercare un momento di riflessione.