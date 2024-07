Addio al prof Enrico Draghi Una vita tra sport e ricerca con i grandi del pallone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Un gigante della medicina, un uomo di, una persona disponibile, sempre. Con una grande umanità nascosta, per chi non lo conosceva, dietro una scorza apparentemente ruvida. Un uomo pronto alla battuta e allo scherzo. Il mondoivo delle Due Torri piange la scomparsa diDrago, che era nato a Bivongi, in provincia di Reggio Calabria, e avrebbe compiuto 82 anni proprio oggi., chiamato anche il, si era laureato a Bologna, all’Alma Mater Studiorum, nel 1968. Specializzato in Cardiologia e Medicina dello, era stato direttore dell’Istituto di Medicina delloConi-Fmsi dal 1998. Tra i massimi esperti nazionali in materia di Antidoping, coordinato per anni le attività a livello regionale. Aveva insegnato alla facoltà di Scienze Motorie e alla Scuola di Specializzazione in Medicina dellodell’Università di Bologna.