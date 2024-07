Vasco Rossi mania Già venduti 400mila biglietti per il tour 2025

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) Quattrocentomilain poche ore per le dfate delLive: è questo il nuovo record del Blasco che, tenuto conto dei sold out di Milano e Bari delle scorse settimane ha toccato quota un milione dinel 2024. L’ennesima e ulteriore conferma dello status di re degli stadi (da ricordare chedetiene il primato mondiale con 220 milaper lo storico concerto di Modena Park del 2017). In questi tempi in cui la grande bolla del live si ingigantisce di anno in anno,si conferma comunque il numero uno assoluto oltre che l’artista italiano con il maggior numero di stadi esauriti. Una lunga storia iniziata nel luglio del 1990 con il primo sold out a San Siro. Queste le date delLive: 31 Maggio e 01 Giugno - TORINO - Stadio Olimpico05 e 06 Giugno - FIRENZE - Visarno Arena11 e 12 Giugno - BOLOGNA - Stadio Dall’Ara16 e 17 Giugno - NAPOLI - Stadio Diego Armando Maradona21 e 22 Giugno - MESSINA - Stadio San Filippo27 e 28 Giugno - ROMA - Stadio Olimpico Quattrocentomilain poche ore significa che anche il pmo anno( quandoavrà 73 anni) non ci sarà un posto libero negli stadi di Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma.