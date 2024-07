Una riforma organica per le intercettazioni dal testo di Forza Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 luglio 2024) AGI - Dopo l'intervento contenuto nellaNordio, che elimina il reato di abuso di ufficio, approvata in via definitiva ieri dalla Camera, e che contiene anche lo stop all'ascolto delle conversazioni telefoniche tra difensore e indagato, il governo si prepara a mettere mano alla disciplina dellenel suo complesso. A spiegarlo è stato lo stesso Guardasigilli: "Stiamo lavorando a unadelleper dare un'attuazione radicale all'articolo 15 della Costituzione, che indica nella segretezza delle conversazioni l'altra faccia della libertà", ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interpellato dai cronisti in Transatlantico. E la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, esponente di, Matilde Siracusano, ha confermato: "Nel ddl Nordio è previsto il divieto di pubblicazione delledi persone terze, estranee alle indagini.