Sei Toscana | nasce l’associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 –di. Costituita formalmente dal notaio pochi giorni fa, l’APS è stata creata con l’obiettivo di favorire la socializzazione, il benessere e la coesione tra tutti i dipendenti di Sei, attraverso la condivisione e ladi una serie di attività culturali, sportive e ricreative. “Credo fermamente che un ambiente lavorativo stimolante e coinvolgente possa migliorare non solo il benessere individuale, ma anche la qualità del lavoro e lo spirito di collaborazione e di appartenenza – dice il presidente di Sei, Alessandro Fabbrini –. Per questo, la presidenza e la direzione aziendale hanno dato sin da subito tutto il proprio supporto per favorire questo progetto”.