Seán McGirr debutta finalmente con Alexander McQueen | la collezione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo averto in passerella nientemeno che a Parigi,è prontissimo a presentare ufficialmente la sua primaper. Il nuovo direttore creativo del brand infatti ha in serbo tante sorprese e una pazzescaispirata proprio a Londra, patria del marchio. Lui, stilista irlandese, si è detto entusiasta di questa nuova uscita. E ha già anticipato alcuni dettagli sullaambientata nella East London, animata da spiriti ribelli e anime glamour delle nuove generazioni di londinesi. Nato a Dublino nel 1988,ha conseguito un master of Arts in Fashion presso la Central Saint Martins di Londra nel 2014. Da dicembre 2023 guida lo stile di, maison fondata a Londra nel 1992 da Leee parte del gruppo Kering dal 2001.