Scuola smartphone vietato? Il pediatra è contrario alla decisione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 12 luglio 2024), dopo ladel Ministro Valditara di vietare lo, il notodice la sua sull’argomento Dall’anno prossimo, gli studenti delle scuole elementari e medie non potranno più portare con sé gli, nemmeno per fini didattici. Questa, annunciata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha suscitato diverse reazioni. Tra queste spicca quella delItalo Farnetani che, pur avendo in precedenza appoggiato una limitazione dell’uso deglia scopi non didattici, ora si oppone fermamentenuova misura restrittiva. Bisogna vietare il telefono ai bambini?- Ansa- Notizie.comFarnetani va oltre la semplice critica e propone un approccio innovativo all’utilizzo degliin ambito scolastico.