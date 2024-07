Sciopero Rai | Chiocci assolto Petrecca condannato per comportamento antisindacale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il direttore del Tg1 Gianmarcoè stato: predisporre un’edizione straordinaria nel giorno delloRai non era. Vieneinvece Paolo, direttore di Rai news, per l’omessa lettura del comunicato dei dipendenti Rai. La sentenza del Tribunale civile di Roma è arrivata oggi. Il 6 maggio, giorno delloRai, il direttore del Tg1, in seguito alla morte di cinque lavoratori edili a Casteldaccia, in provincia di Palermo, decide di andare in onda con un’edizione straordinaria. A lavorare sono i giornalisti che avevano deciso di non aderire allo. L’Associazione Stampa Romana si è rivolta al giudice lamentando la mancata comunicazione al Cdr nel caso dimentre nel caso dil’omessa lettura del comunicato sindacale.