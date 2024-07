Roma | un fiume di hashish sulla Capitale sequestrati un quintale di droga nel quadrante est

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Nova) – Undisequestrata e cinque persone arrestate e’ il bilancio di quattro distinte operazioni di polizia condotte in poche ore dagli agenti del III distretto di PoliziaFidene Serpentara. Un risultato brillante, quello conseguito dalla polizia, che dimostra come lo stupefacente sia presente in gran quantita’ nelEst di. Il primo episodio e’ legato ad un appartamento in via Publio Elio, dove abita un 28enne albanese. Nella perquisizione dell’abitazione, nascosti in camera da letto, sono stati trovati circa 979 panetti didel peso complessivo di circa 72 chili, 13 sigarette elettroniche, nel cui serbatoio vi era liquido a presunto effetto stupefacente, diverso materiale per il confezionamento dellae circa 30 mila euro in contanti nascosti nella cappa della cucina.