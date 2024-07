Pallanuoto | il Setterosa batte l’Australia e chiude terza nel Trofeo di Rotterdam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Altra vittoria importante per la Nazionale italiana femminile dinei Paesi Bassi. In quel diilsi impone per 12-9 sulnella finale per il terzo e quarto posto. Arriva il riscatto dopo la sconfitta subita proprio dalle Aussie in apertura di torneo. Grande protagonista Claudia Marletta, che ha messo in mostra le sue doti da bomber con una tripletta, mentre doppiette per Bettini e Picozzi. Il commento del commissario tecnico ct Carlo Silipo: “Un torneo che rispecchia la condizione attuale delle squadre. Ad eccezione delche mi sembra l’unica squadra già molto preparata, soprattutto a livello di lucidità. Le altre molte appesantite. Anche noi. Siamo arrivati qui con grossi carichi di lavoro.