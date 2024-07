Ondata di americani a Milano per il concerto di Taylor Swift | Con il prezzo del biglietto negli Usa qui ci facciamo anche una vacanza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il 14% dei 125mila fan attesi allo stadio San Siro diper i due concerti, domani e dopodomani, disono. Il dato lo fornisce l’organizzatore italiano D’Alessandro & Galli. La Repubblica ha intercettato una fan, Lindsay Hamilton, per capire come mai dagli Usa ci si sposta fino in Italia. La ragione è prettamente economica e di ottimizzazione dei costi. Ho scelto ilche costava circa 200 euro – ha raccontato – inizialmente volevo andare ad Atlanta, ma ilper un posto lontano dal palco valeva circa 2mila dollari. I biglietti, i voli aerei, e gli hotel per l’Italia in totale mi costano lo stesso e in più faccio pure qualche giorno diinsieme a mio marito”. Persi parla di un indotto economico complessivo di quasi 180 milioni di euro.