Olimpiadi Parigi 2024 organizzatori ottimisti | La Senna sarà balneabile Le competizioni si faranno

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prosegue la corsa contro il tempo deglidei Giochi Olimpici diper renderelaentro martedì 30 luglio, data in cui è prevista la gara maschile individuale di triathlon. Il fiumeno dovrebbe ospitare infatti tutti gli eventi di triathlon e di nuoto di fondo, ma le abbondanti precipitazioni delle ultime settimane hanno sovraccaricato gli scarichi fognari peggiorando la situazione. Ciò nonostante adesso vige un cauto ottimismo all’interno del comitato organizzatore, con il vice-sindaco diincaricato dei Giochi e dellache ha fornito un importante aggiornamento: “L‘acqua è stata conforme agli standard di balneazione per undici giorni o dieci giorni degli ultimi dodici. Si spera che sia un po’ meglio ma non ci si preoccupa affatto della possibile tenuta delle, che sicon i necessari allestimenti”.