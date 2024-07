Non vediamo l' ora di vedere Musetti-Djokovic oggi a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non era mai andato così avanti in un torneo di Slam e prima di lui solo quattro italiani sono arrivati in semifinale a: Nicola Pietrangeli (1960), Matteo Berrettini (2021), Jannik Sinner (2023), Jasmine Paolini (2024).alle 16.30 Lorenzoincontra sul campo centrale dell'All England di Londra il suo mito Novak, per una sfida che sa già di storia. Per arrivarci ha dovuto superare, non senza fatica in cinque set, ma senza mai mollare e sbagliando meno dell'avversario, l'americano Taylor Fritz, mentrearriva riposato perché il suo avversario De Minaur si è ritirato. Obiettivo di entrambi: conquistare un posto nella finale che si gioca domenica 14 luglio contro il vincitore tra Alcaraz e Medvedev, altro super match di