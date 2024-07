Lusso | la nuova narrativa dell’abito

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il tempo delnon si costruisce solo in uno show, ma anche su quello che vi è dietro la collezione. Si tratta degli approfondimenti dei designer in merito ad un tema sul quale poi prenderà forma l’intera sfilata. E questo negli anni è mutato, fino a giungere ad ora dove la narrazione estetica si avvale del contributo dellaclassica, cioè di tutte quelle opere dei grandi autori che prendono vita in abiti e borse.: i temi della narrazione Ilnarra ancora la storia del presente servendosi del suo contenitore cioè l’abito e della sua narrazione. Ad ora il contenuto non è più solo la lavorazione del tessuto ma la storia dalla quale prende vita l’idea della collezione, che può spaziare in temi diversi: dall’arte alla