Klinsmann | Inter ora un doppio scopo! Oaktree? Poteri a Marotta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) La leggenda dell’Jurgenha parlato della prossima imminente stagione dell’che la vedrà campione in carica. Poi esorta il fondosu Beppe– In collegamento su canale YouTube di Gian Luca Rossi, il grande Jurgen. L’ex calciatore tedesco vede un’sempre più grande e vincente: «Le rivali sono sempre le stesse: Milan e Juventus. Contentissimo per l’e la vittoria dello scudetto, i tifosi chiederanno la Champions League. È possibile perché la rosa è stata costruita in modo intelligente e può combattere per i primi posti in Europa.e la dirigenza faranno un bel lavoro, losarà rivincere lo scudetto, ma anche andare in finale di Champions. Sono convinto che faranno bene.