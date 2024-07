Il bar offre un bicchiere di latte E le vittime crollavano a terra Preso l’avvelenatore seriale terrore di Napoli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Da qualche giorno era diventato il “” del centro storico di. Tanto da essere soprannominato ““. L’uomo ha intossicato almeno 8 personendo bicchieri didi mandorla al quale mischiava un potente narcotico. Le vicenda è cominciata quando il colpevole si è presentato in un negozio discount di Piazza Poderico, nel quale erano presenti quattro commesse, reggendo un vassoio con quattro bicchieri di. “Loil bar“, avrebbe detto alle ragazze. Che, poco dopo aver bevuto, sono crollate asvenute. Lesuccessivamente hanno dovuto essere ricoverate in ospedale per intossicazione. La scena si è ripetuta in un negozio di via Foria, dove le persone presenti erano tre. Anche loro avevano perso i sensi appena degustata la bevanda, ignare.