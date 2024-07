Fumo perché è importante smettere e come combattere la dipendenza da nicotina

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Più di 750 milioni di persone. Tanti sono i soggetti che nel mondo vorrebbero abbandonare la sigaretta. Ma in molti non riescono ad ottenere questo risultato basilare per la salute, e non solo per cattiva volontà. Se è vero che la scelta di lasciare ilè alla base di qualsiasi tentativo, è innegabile che sempre di più le strategie politiche debbono puntare ad offrire tutti questi supporti che possono aiutare il fumatore a diventare ex. In questo senso va la decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di proporre una serie completa di interventi perdi fumare raccolti in speciali linee guida. Le strategie sono diverse e vanno integrate: appaiono basilari ad esempio il sostegno cognitivo comportamentale, i trattamenti farmacologici, le terapie digitali che continuano a crescere.