Calciomercato Sky | sondaggio del Milan per Abraham

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) In attesa di risposte da Alvaro Morata ilè entrato in contatto con la Roma per Tammy. Dopo una stagione 22/23 sottotono e la rottura del crociato nel maggio 2023, che ha pregiudicato anche la sua annata 2023/2024, il centravanti inglese non sembrerebbe rientrare nei piani di Daniele De Rossi. Non c’è ancora l’intesa tra i due club. Ilha provato a proporre Luka Jovic come contropartita, ma la Roma ha rifiutato l’offerta. Le due società cercheranno un accordo nei prossimi giorni sul cartellino di, Sky:delperSportFace. .