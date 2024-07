Alex Zanardi il gesto è da brividi | impossibile non commuoversi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 12 luglio 2024), ildi solidarietà è daed è davveronon. Ecco la situazione, bellissima, che si è creata Dopo quel tragico incidente che gli è costato l’amputazione delle gambe,si è rimesso in moto, non ha mai mollato e ha ripreso in mano la propria vita. Quella vita che purtroppo lo ha messo davanti ad un’altra terribile esperienza.(Lapresse) – Ilveggente.itNon conosciamo quali sono le reali condizioni della sua salute adesso e non possiamo fare altro, per chi ci crede, che dedicargli qualche preghiera. Di certo, e questo è un fatto, nessuno si dimentica di lui. Infatti, come leggiamo dal sito dedalomultimedia.org, c’è una nuova iniziativa che andrà ad aiutare quelle persone meno fortunate.