Villa Durer | in vendita la prima villa veneta a zero consumi

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) - I costi di gestione elevatissimi stanno portando all'abbandono di molte dimore storiche. Ecco invece un esempio in controtendenza afranca Padova: l'immobile, risalente al 1600, è stato ristrutturato e reso sostenibile a livello energetico. Senza che ne sia stata intaccata l'architettura. Padova 11.07.2024 - Una. Laenergicamente sostenibile. Una particolarità che la rende unica nel suo genere. Si tratta diCa' Dura afranca Padova, anche nota come, così chiamata per la discendenza dall'architetto Albrecht. E questo è il risultato di una sapiente ristrutturazione durata tre anni, che ha reso l'importante immobile di 1.000 metri quadri, dotato di 5.000 metri quadri di parco, interamente sostenibile, sia per l'ambiente sia per la gestione.