Russell Crowe ad Ascoli con la famiglia in giro per la città prima del concerto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – L'attesa è finita: il gladiatore sta già calpestando il travertino ascolano. Ildi stasera aprirà le porte al pubblico alle 19, ma intantoe la sua troupe passeggiano tra le vie diindisturbati. Ad accompagnarlo non solo il team professionale, ma anche laè arrivato adcon la, ecco il Gladiatore in un fermo immagine pubblicato dal sindaco Marco Fioravanti su Instagram Tennyson, il figlio, lo segue in questo tour italiano e dal numero di storie su Instagram si direbbe che i panorami piceni abbiano fatto centro. Varie infatti sono le foto e video pubblicati sui social in cui, dalle finestre del loro alloggio, vengono immortalate le colline intorno ad