Risorge la Ford Capri | adesso è un Suv-Coupé elettrico – FOTO

(Di giovedì 11 luglio 2024) Con quella di fine anni Sessanta la nuovacondivide solo il nome: le linee da auto sportiva hanno fatto strada a sembianze da Suv-Coupè; e sotto al cofano non c’è più traccia di motore termico, sostituito da una meccanica 100% elettrica. Lunga 4,63 metri, la nuovaè costruita sulla base della piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, ingegnerizzata appositamente per modelli a batteria. I due colossi dell’auto, infatti, hanno in essere degli accordi per la reciproca condivisione di tecnologie. La suddetta MEB, peraltro, viene utilizzata pure dallaExplorer e dalla Volkswagen ID.4. Ad alimentare la meccanica dellaci sono due tagli di batteria: da 77 kWh di capacità per laa trazione posteriore da 286 CV di potenza; e da 79 kWh per la versione a quattro ruote motrici e 340 CV.