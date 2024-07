Prima Categoria Continua il mercato dello Staffolo | ecco Tommaso Generi e Niko Vitali per il centrocampo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Entrambi cresciuti nella Filottranese,ha alternato la militanza in biancorosso con la Leonessa Montoro.allaesperienza in una squadra senior, 11 luglio 2024 – Arrivano altri due colpi diper lo. La società giallorossa, infatti, dopo i primi 7 acquisti delle scorse settimane, ufficializza i centrocampistie Nicola, classe 1998, viene dalla Leonessa Montoro. Cresciuto nel settore giovanile della Filottranese, ha sempre alternato periodi tra le due società di Filottrano e Montoro: a, dunque, giocherà per lavolta al di fuori dei confini comunali., invece, è nato nel 2006 e anche lui è cresciuto nel settore giovanile della Filottranese.