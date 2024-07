Pavarese | Napoli mi auguro che Osimhen resti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Gigi, ex direttore sportivo del, è intervenuto a “MAGAZINE LIVE“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Ecco quanto ha affermato: “Ilbisognerebbe rinforzare il centrocampo. C’è da fare tanto perché questa è una stagione che ci vede tra i favoriti grazie all’arrivo di Antonio Conte e al lavoro oculato della società. Di Lorenzo? Il caso non doveva chiuderlo il, ma il capitano azzurro. L’importante è che Giovanni abbia trovato quella tranquillità, grazie anche all’opera di mediazione del suo agente, che gli permetta di restare.