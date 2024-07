Pasticceria Cucchi – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024)Corso Genova, 1 – 20123Tel. 02/89409793 Sito Internet: www..it Tipologia:Prezzi: caffè 1,40€, cappuccino 1,90€, lieviti 1,80/2,20€ Chiusura: Lunedì; il mese di Dicembre mai OFFERTA Lieve calo di voto per questa storicamilanese situata su Corso Genova e che da poco ha cambiato proprietà, la quale ha assicurato continuità con il passato. Una parte del grande bancone a L mostra le diverse tipologie di lievitati (disponibili anche in formato mignon), di dolci, disecca e di sfizi salati indicati per una pausa pranzo o un aperitivo, mentre l’altra è dedicata alla caffetteria, dove ci si può fermare per bere una cosa “al volo”. Per la nostra colazione abbiamo assaggiato un caffè palesemente sovraestratto, con crema bucata al centro e aroma di tostatura spinta.