Oltre 200 incontri in tre mesi | il bilancio della prima edizione dello Psicologo on the road a San Giovanni

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – È terminata laon the” a SanValdarno con unpiù che positivo:200in tredi servizio. Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, ha dato l’opportunità di fornire sostegno psicologico a cittadini di tutte le età, proponendo un modi prevenzioneria fondamentale per il benessere psicofisico. L’obiettivo è stato quello di offrire, settimanalmente, consulenze gratuite (per un massimo di cinque sedute ciascuno) e abbattere lo stigma sociale che, troppo spesso, accompagna chi si rivolge a dei professionisti in ambito psicologico. Il servizio è stato realizzato dallo Studio Psiche attraverso l’utilizzo di un camper o studio mobile attrezzato ad hoc e collocato in posizioni facilmente raggiungibili e molto frequentate alle persone: in piazzaLibertà e in piazza Casprini.