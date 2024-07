Incompatibilità con la direzione Si dimette la presidente dell’Erdis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lasi è dimessa. Maura Magrini, a capo dell’ente regionale per il diritto allo studio, ha lasciato l’incarico anche per l’con il direttore generale Giovanni Pozzari. La notizia è tuonata dal colle di Urbino (di dove Magrini è originaria) ieri sera dopo le 19 lungo tutta la regione Marche, dove Erdis opera nelle città universitarie. La ormai giàssa conferma, con un sobrio e scarno messaggio whatsapp, ma non dichiara niente. Per ora. Però noi siamo risulti a recuperare una copia della lettera di dimissioni che laha inviato aldella Regione Marche Francesco Acquaroli perché è a l’ente di palazzo Raffaello che fa a capo; al Consiglio regionale, al direttore di Erdis e al Cda.