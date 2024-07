Ciclismo | sabato il Giro delle Province a Marciana di Cascina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)dik,11 lugliuo 2024 - L’anno scorso sul traguardo di via Paolo Savi adi, sede tradizionale di arrivo, Andrea D’Amato portacolori della Biesse Carrera, superò in una volata a due l’olandese Hoeks della Maltinti Banca Cambiano. La sfida per vincere ilDue, una gara di assoluto prestigio giunta all’edizione n. 83 si rinnoverà13 luglio lungo i 151 chilometri della classica organizzata dalla A.C. Marcianese presieduta da Sergio Casarosa con direttore organizzativo Massimiliano Anichini. Ben 174 i dilettanti tra élite e under 23 gli iscritti in rappresentanza di ventisei formazioni. Il ritrovo della corsa patrocinata dal Comune dicon il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora allo sport Francesca Mori, avverrà presso il Circolo Arci mentre la presentazionesquadre e la partenza ufficiale sarà data alle ore 13,30.