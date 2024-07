Chiellini elogia Spinazzola | Quando sta bene è uno degli esterni più forti al mondo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana Giorgioha parlato a Sky Sport in merito al trasferimento di Leonardoal Napoli. Il club di De Laurentiis lo ha annunciato ieri, ha firmato un contratto biennale da svincolato dopo l’ultima esperienza con la Roma.: «staè unopiùalha dichiarato: «Sono contento per lui, credo che Conte sia un allenatore perfetto per il suo modo di giocare. Facendo una gara alla settimana, per i problemi post Europei che ha avuto, credo che sia perfetto. Avrà modo di lavorare, rinforzare la muscolatura e riposare.staè uno dei primi 5-10al. Se vi ricordate le partite all’Europeo, è stato una roba sensazionale».