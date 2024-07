Campagna Antincendio a Terracina siglata l’intesa con le associazioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Il Comune diha siglato il protocollo d’intesa per le attività di prevenzione e avvistamento nell’ambito dellaBoschivo 2024 con la Polizia Locale, la Protezione Civile e leAmbientaliste e Cittadine. Dopo gli incontri il Sindaco diFrancesco Giannetti ha siglato il documento sottoscritto e condiviso dal Responsabile del Settore di Polizia Locale e Protezione Civile Mauro Renzi, l’Ente Parco Monti Ausoni, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, il Circolo Legambiente “Pisco Montano”, l’Ambito Territoriale Caccia LT2, il Comitato Cittadino Camposoriano, l’Associazione SpinningMarino, l’Associazione Svalvolati Into the Wilde il Centro Operativo Circe.